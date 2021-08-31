روبرتسون يعلق على عودة رونالدو لمانشستر يونايتد

أندرو روبيرتسون مع ليفربول أمام لايبزج

شدد أندرو روبرتسون لاعب ليفربول على عدم اهتمامه بانضمام كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد حتى يأتي موعد مباراتهما معا، مع سعادته بانضمام لاعب كبير بحجمه للدوري الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد عن التعاقد مع كرستيانو رونالدو بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى 2024.

وقال روبرتسون لشبكة سكاي سبورتس: “يوجد العديد من اللاعبين الرائعين في الدوري الإنجليزي، ورونالدو قد انضم إليهم حاليا”.

واستمر “اعتقد أن أمير مانشستر يونايتد قد عاد إليهم، لذلك فالأمر منوط بهم للشعور بالإثارة، أنا لن أقلق بشأنه حتى يجب علينا أن نلعب ضدهم، لأنني قد لعبت ضده من قبل وهو لاعب رائع”.

وتابع “هو شخص يجب عليك إعطائه انتباهك بشكل كامل، ولكن مانشستر يونايتد لديهم لاعبين على مستوى عالمي في جميع المراكز وقد انضم إليهم رونالدو أيضا”.

وأضاف “جميعهم من الصعب اللعب ضدهم ولكنني سأقلق بشأن ذلك حين يأتي ميعاد مباراتنا ضدهم”.

وأتم “أنا مركز بشكل كامل على إسكتلندا والمباريات المقبلة لليفربول، ولكن من الرائع أن يكون لدينا لاعبين من الكبار في في الدوري الإنجليزي وهو انضم لتلك القائمة”.

ويستعد روبرتسون حاليا للمشاركة مع منتخب إسكتلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، والتي سيلعبها خلال معسكره الحالي أمام كل من الدنمارك، ومولدوفا، والنمسا.