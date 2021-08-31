وكيل وزارة الخارجية يلتقي منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

طرابلس 31 اغسطس 2021 (وال) -التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، السيد عمر كتي، منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، السيدة جورجيت غانيو، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

وحضر اللقاء مديري إدارتي منظمات المجتمع المدني السيد وسيم بوراوي، ومنسق التعاون الدولي السيد ٔحمد الذيب، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية، السيد ضياء الحطماني، ومساعد مستشار الوكيل لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رواد شلابي.

واستعرض اللقاء مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، المنشاة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (116) والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل ليبيا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة منشور السيد رئيس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2021، بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة، أو التواصل مع أي جهة خارجية، إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية، والمتمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واتفق الجانبان على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلا لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.(وال طرابلس) ع ش / س خ.

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