رومانو: جريزمان يقترب من الانتقال لأتليتكو.. ودي يونج قد يكون بديله

جريزمان مع برشلونة أمام إيبار

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس عن وجود مفاوضات بين برشلونة وأتليتكو مدريد حول عودة الفرنسي أنتوان جريزمان مرة أخرى للنادي العاصمي.

وقال رومانو بإن المفاوضات جارية حالية بين الناديان بعد اتفاق جريزمان وأتليتكو مدريد على البنود الشخصية، ولن يدخل أي لاعبين آخرين في الصفقة سواء جواو فيليكس أو غيره في صيغة صفقة تبادلية.

رومانو نفى دخول برشلونة في مفاوضات مع لايبزج من أجل ضم داني أولمو جناح الفريق.

وشدد رومانو على اقتراب وجود برشلونة في مفاوضات متقدمه مع إشبيلية للتعاقد مع لوك دي يونج مهاجم الفريق.

واتفق برشلونة مع اللاعب على البنود الشخصية ويتبقى فقط الاتفاق مع إشبيلية على صيغة العقد.

وشارك دي يونج الموسم الماضي مع إشبيلية في 48 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة هدف واحد.