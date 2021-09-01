ميلان يحسم صفقتين خلال 20 دقيقة

ميسياس جونيور

أعلن ميلان في بيان رسمي التعاقد مع الثنائي ياسين عدلي لاعب بوردو لمدة خمس مواسم وميسياس جونيور من صفوف كروتوني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

النادي أعلن عن بقاء عدلي في صفوف بوردو حتى نهايى الموسم الحالي على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات.

وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت ميلان 10 مليون يورو.

لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ 21 عاما شارك حتى الآن مع بوردو في أربع مباريات خلال هذا الموسم.

وشارك عدلي مع بوردو الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين.

كما أعلن ميلان عن التعاقد مع ميسياس جونيور من صفوف كروتوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

وسيدفع ميلان مبلغ 2.6 مليون يورو تكلفة إعارة اللاعب حتة نهاية الموسم.

الجناح البرازيلي صاحب الـ 30 عاما، شارك مع كروتوني الموسم الماضي في 37 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

ووصل ميلان للصفقة العاشرة في سوق الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أوليفيه جيرو، وومايك مايجنان، وبالو توريه، وأليساندرو فلورينزي، وبييترو بيليجري، بالإضافة إلى شراء عقد كل من تونالي، وبراهيم دياز، وفاكايو توموري بشكل دائم.