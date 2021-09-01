ليبيا نيوز

بيليرين يخرج معارا من أرسنال إلى بيتيس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

هيكتور بيليرين – أرسنال – مانشستر يونايتد

أعلن ريال بيتيس التعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن قادما من صفوف أرسنال على سبيل الإعارة حتة نهاية الموسم.

وفقا للتقارير فإن عقد اللاعب مع بيتيس سيكون إعارة جافة يعود بعدها لأرسنال ولا يوجد بنود أحقية الشراء.

وأشارت صحيفة ذا أثليتيك إلى أن بيليرين قد تنازل عن جزء من راتبه مع أرسنال من أجل الانتقال لبيتيس.

وأجرى بيلرين الكشف الطبي صباح اليوم في لندن، قبل سفره لإسبانيا من أجل توقيع العقود مع بيتيس.

اللاعب الإسباني صاحب الـ 26 عاما كان قد انتقل لأرسنال من ناشئين برشلونة في وبدأ في اللعب مع الفريق الأول بداية من 2014.

وشارك بيليرين مع أرسنال الموسم الماضي في 35 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد وصناعة أربعة آخرين.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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