ليس برشلونة أو مانشستر يونايتد.. تشيلسي يضم ساؤول

ساؤول – تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي ضم ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتكو مدريد رسميا في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي عن ضم ساؤول من فريق العاصمة الإسبانية لتدعيم وسط البلوز على سبيل الإعارة.

وينضم ساؤول معارا لمدة موسم مقابل 5 ملايين يورو مع وجود بند يسمح للفريق اللندني بشراء اللاعب نهائيا في نهاية الموسم مقابل 40 مليون يورو.

وكان اسم ساؤول قد ارتبط في سوق الانتقالات الصيفية بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد لكن حسم تشيلسي الصفقة في النهاية.

وكشف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد في وقت سابق من الموسم الحالي أن ساؤول يرغب في الرحيل وإن حدث ذلك سيتمنى له الفريق التوفيق بعد ما قدمه لأتليتكو مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك في ثلاث مباريات مع أتليتكو مدريد في الدوري هذا الموسم وصنع هدفا واحدا.

ساؤول شارك في 340 مباراة مع أتليتكو مدريد منذ عام 2014، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 20 آخرين.

وكان لا يزال تعاقد صاحب الـ26 عاما مع النادي الإسباني مستمرا لخمس سنوات مقبلة.