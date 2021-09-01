بعد تسريب مقاطع الفيديو.. إيران تبدأ ملاحقة حراس سجن إيفين

فتحت النيابة العامة الإيرانية دعاوى جنائية ضد ستة حراس في سجن إيفين سيئ السمعة في البلاد ، حسبما أفاد القضاء ، بعد تسريب لقطات تظهر سوء معاملة المحتجزين على نطاق واسع في المنشأة، الأسبوع الماضي.

قال المتحدث باسم القضاء، ذبيح الله خدييان، إن تحقيق القضاء الذي استمر ثلاثة أيام في سوء المعاملة والظروف القاسية في سجن إيفين بطهران؛ أدى إلى احتجاز “بعض” حراس السجن.

وأضاف “خدييان” أن السلطات استدعت أيضًا اثنين من الحراس، وعاقبت آخرين، دون الخوض في تفاصيل العقوبات أو تحديد المشتبه بهم.

يأتي هذا الكشف بعد أيام من نشر وكالة “أسوشيتيد برس” لأجزاء من مقاطع الفيديو وتقرير عن الانتهاكات في المنشأة الواقعة في شمال طهران ، المعروفة منذ فترة طويلة باحتجاز السجناء السياسيين وأولئك الذين تربطهم صلات بالغرب والذين تستخدمهم إيران كورقة مساومة.

قام حساب على الإنترنت، يُزعم أنه صادر عن مجموعة قراصنة بمشاركة لقطات للحادث، بالإضافة إلى أجزاء من فيديو مراقبة آخر تم الاستيلاء عليه.

وأردف “خدييان”: المشاهد التي عرضت في الأفلام المنشورة كانت مخالفة للقانون ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن المقاطع المسربة تم اختيارها واقتطاعها من مشاهد مختلفة على مدار سنوات.

وفي جزء من اللقطات ، قام رجل بتحطيم مرآة الحمام في محاولة لفتح ذراعه.

كان السجناء، وحتى الحراس، يضربون بعضهم البعض في المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة. ينام النزلاء في غرف مفردة مع أسرّة بطابقين مكدسة بثلاثة مرتفعين مقابل الجدران، ولفوا أنفسهم بالبطانيات للتدفئة.

منذ بنائه في عام 1971؛ شهد السجن سلسلة من الانتهاكات التي استمرت في إيران.

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