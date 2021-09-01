القضاء التونسي يصدر مذكرة تفتيش بحق الأخوين القروي

أعلن القضاء التونسي، أمس، إصدار مذكرة تفتيش في حق كل من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وشقيقه النائب في البرلمان المجمد غازي القروي؛ على خلفية توقيفهما في الجزائر منذ يومين.

الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين، رياض النويوي، نوه أيضا بأن القضاء أوقف شخصا بتهمة مساعدة الأخوين “القروي”، على مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية.

ومن شأن المذكرة أن تسمح لتونس بالطلب من الجزائر تسليمها الأخوين، استنادا إلى اتفاقية “تبادل مساعدة وتعاون قضائي” التي تربط البلدين.

يذكر أن الأخوين “القروي” ملاحقان منذ العام 2017 في قضايا تبييض أموال وتهرب ضريبي.

وسبق أن أوقف نبيل للتحقيق معه في هذه القضايا قبل الإفراج عنه مؤقتا في منتصف يونيو الفائت.

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