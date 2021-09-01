السودان تطالب الإنتربول بالقبض على 3 متهمين من عهد البشير

شرعت النيابة العامة في السودان بإجراءات قانونية للقبض على ثلاثة مطلوبين رئيسيين من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فروا من البلاد عقب إطاحة الحكومة السابقة في أبريل 2019.

أبرز المطلوبين مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، إضافة للعباس البشير، شقيق الرئيس المعزول، المتهم في قضايا فساد ويقيم في مدينة إسطنبول التركية، ووزير المالية الأسبق بدر الدين عباس.

وأكدت مصادر في النيابة العامة أن الإنتربول السوداني، أبلغ النائب العام تفعيل الشارة الحمراء للمطلوبين الثلاثة، والطلب من “الشرطة الجنائية الدولية”، (الإنتربول)، بتعقبهم لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة في السودان، لمواجهة عدد من البلاغات الجنائية.

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