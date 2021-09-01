إيران تخطط لجولة محادثات رابعة مع السعودية برعاية عراقية

أعلن السفير الإيراني في بغداد، إيراج مسجدي، أن بلاده تخطط لإجراء جولة رابعة من المحادثات مع السعودية، يستضيفها العراق، عقب تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.

تصريحات “مسجدي”؛ تأتي بعد أيام من قمة بغداد التي شارك فيها الجانبان، وهدفت لتخفيف حدة التوتر بين جيران العراق.

وسبق لوزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان أن شدد، عقب القمة، على حرص بلاده على تحسين العلاقات مع جيرانها، معتبرا أن ذلك أولوية الحكومة الجديدة، ومؤكدا وجود نوايا إيجابية مشتركة في هذا الاتجاه.

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