صد متحور جديد لفيروس كورونا في كولومبيا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يُعرف باسم “Mu”، تم تحديده، لأول مرة، في كولومبيا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية، يوم الثلاثاء، إن Mu المعروف علميًا باسم B.1.621 يحتوي على طفراتٍ تُشير إلى خطر مقاومة اللقاحات، وشدّدت على أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهمها بشكل أفضل.

وقالت النشرة إن “Mu متغير له كوكبة من الطفرات التي تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعي”.

وبعد اكتشافه في كولومبيا؛ تم الإبلاغ عن Mu في دول أخرى في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار المتحور الجديد عالميًا قد انخفض إلى أقل من 0.1% بين الحالات المتسلسلة، ومع ذلك؛ تبلغ النسبة في كولومبيا 39 %.

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