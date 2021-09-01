ليبيا نيوز

السودان يطلب من الإنتربول القبض على 3 متهمين من عهد البشير

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت النيابة العامة في السودان بإجراءات قانونية للقبض على ثلاثة مطلوبين رئيسيين من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فروا من البلاد عقب إطاحة الحكومة السابقة في أبريل 2019.

أبرز المطلوبين مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، إضافة للعباس البشير، شقيق الرئيس المعزول، المتهم في قضايا فساد ويقيم في مدينة إسطنبول التركية، ووزير المالية الأسبق بدر الدين عباس.

وأكدت مصادر في النيابة العامة أن الإنتربول السوداني، أبلغ النائب العام تفعيل الشارة الحمراء للمطلوبين الثلاثة، والطلب من “الشرطة الجنائية الدولية”، (الإنتربول)، بتعقبهم لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة في السودان، لمواجهة عدد من البلاغات الجنائية.

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قناة 218 الليبية

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