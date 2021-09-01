تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة جنوب كاليفورنيا

أفاد مسؤولون عسكريون أن طائرة مروحية للبحرية الأمريكية تحطمت في المحيط قبالة جنوب كاليفورنيا، خلال رحلة روتينية من حاملة طائرات.

بدأت عملية بحث وإنقاذ بعد تحطم المروحية MH-60S في حوالي الساعة 4:30 مساءً.

وقال أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادي على تويتر : إن الحادث وقع على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا من سان دييغو.

وأضافت: وقع الحادث بينما كانت الطائرة تقوم بعمليات طيران روتينية، وكانت على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن.

وأردفت: عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع العديد من القطع الجوية والبحرية لخفر السواحل والبحرية.

يشار إلى أن MH-60S هي طائرة متعددة الاستخدامات تحمل عادة طاقمًا من أربعة أفراد، وتستخدم في مهام تشمل الدعم القتالي والإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث والبحث والإنقاذ.

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