الأمم المتحدة تخصّص 10 ملايين دولار لتأمين الوقود لمستشفيات لبنان

أعلنت الأمم المتحدة أن التمويل الإنساني الذي خصصته للبنان بقيمة عشرة ملايين دولار يهدف إلى مساعدة البلد الذي يعاني من ضائقة مالية في شراء الوقود الحيوي لتوليد الكهرباء في المستشفيات ومحطات المياه.

يواجه لبنان حالة من التخبط الكبير، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المجتمع الدولي مصمم على مساعدة جميع الفئات الضعيفة من السكان ، سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين أو مهاجرين.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن تخصيص ستة ملايين دولار من صندوق لبنان الإنساني قد تم التخطيط له لمساعدة 65 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية ومستوصفات ومخازن تبريد طبية.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: “ستساعد هذه المخصصات 2,3 مليون شخص في جميع أنحاء لبنان من خلال التأكد من وجود وقود كافٍ للحفاظ على عمل محطات المياه”.

وأشار إلى أن “نقص الوقود ، نتيجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستمرة ، يهدد توفر الرعاية الصحية ومياه الشرب للجميع في لبنان تقريبًا”.

وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى تجريد العملة الوطنية من معظم قيمتها وترك أربعة من كل خمسة من السكان تحت خط الفقر.

وتعمقت الأزمة عندما بدأ البنك المركزي بإلغاء الدعم من أجل تعزيز احتياطاته المتضائلة من العملات الأجنبية، مما جعل تكلفة واردات الوقود أكثر تكلفة.

وقد أدى ذلك إلى نقص في كل شيء تقريبًا، مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم وندرة وقود المولدات الخاصة بشكل متزايد.

واضطرت العديد من المستشفيات إلى تقليص عملياتها بسبب النقص.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” مرارًا وتكرارًا من أن الإغلاق شبه الكامل لإمدادات المياه في لبنان قد يهدد أكثر من أربعة ملايين شخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا