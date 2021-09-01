سوريا.. سقوط قذائف من مناطق النظام قرب قاعدة أمريكية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ثلاث قذائف صاروخية سقطت في حقل غاز “كونيكو”، قرب قاعدة تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في ريف دير الزور الشرقي.

المرصد؛ أشار إلى أن مصدر القذائف كان من مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، مضيفا أن طائرات “التحالف الدولي”، حلقت في أجواء المنطقة بعد سقوط القذائف.

ويأتي هذا الاستهداف بعد يومين من استهداف مسلحين تابعين للعشائر المحلية رتلا أمريكيا ترافقه سيارات تابعة لقوات قسد الكردية المتحالفة مع واشنطن؛ مما أدى إلى جرح عنصرين من تلك القوات.

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