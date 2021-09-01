الاتحاد الأوروبي يُرحّب بمصادقة مجلس النواب على اتفاقية باريس للمناخ

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- رحّب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بقرار مجلس النواب على مصادقة اتفاقية باريس للمناخ والتي تمثل خطوة مهمة في تحول ليبيا نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

وصادق أعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء، على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض.

يُشار إلى أن اتفاقية باريس؛ هي أول اتفاقية دولية شاملة لحماية المناخ عبر العمل على احتواء معدل الاحتباس الحراري، وتم التوصل إليها في 12 ديسمبر 2015 بعد مفاوضات بين ممثلين عن 195 دولة. (وال)

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