سبورت: برشلونة يستعد لتجديد تعاقد ديمبيلي

عثمان ديمبيلي يحتفل بهدفه مع برشلونة ضد بلد الوليد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن استعداد نادي برشلونة الإسباني لتمديد تعاقد جناح الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي في الفترة المقبلة.

وفقا لسبورت فإن إدارة النادي قد أخبر وكيل اللاعب بالفعل على استعدادهم لتمديد تعاقده مع الفريق.

ويرغب خوان لابورتا رئيس النادي في قيادة المحادثات بنفسه، لما يراه بأن اللاعب يعتبر قيمة للنادي ولا يجب التفريط به.

ومن المنتظر أن يجلس وكيل اللاعب والمدير الرياضي للنادي في منتصف شهر سبتمبر الجاري من أجل الاتفاق على أسس العقد الجديد.

ويتفهم النادي أن اللاعب أيضا يريد تجديد تعاقده الذي ينتهي الصيف المقبل وأن يظل مرتبطا بالنادي الكتالوني، كما أبلغ الإدارة بعد وجود نية لرحيله.

ويعاني ديمبيلي من إصابة تعرض لها خلال يورو 2020، ولم يتمكن اللاعب من المشاركة في أي مباراة منذ بداية الموسم.

وشارك ديمبيلي الموسم الماضي في 44 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف وصناعة خمسة آخرين.