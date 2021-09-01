مناشدة ألمانية لإيران بالتسريع بعودة المحادثات النووية

حثت ألمانيا إيران -الأربعاء- على استئناف المحادثات النووية مع “6” قوى عالمية “في أسرع وقت ممكن” لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 -وفقاً لما أوردته وزارة الخارجية الألمانية- وذلك بعد توقف المناقشات عقب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد “إبراهيم رئيسي” في شهر يونيو الماضي والذي تصنفه الدوائر الغربية بالمتشدد .

وأفاد متحدث باسم الخارجية أن ألمانيا تناشد إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء و “في أسرع وقت ممكن” ، مبدياً استعداد ألمانيا للقيام بذلك، “لكن الإطار الزمني لن يكون مفتوحا إلى أجل غير مسمى”-حسب وصفه.

يذكر أن جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قد تأجلت بعد يومين من انتخاب “رئيسي” رئيسا لإيران وتولى رئيسي المنصب في الخامس من أغسطس .

وتحاول إيران والقوى الست منذ شهر أبريل الماضي إيجاد طريقة يمكن لطهران وواشنطن بها العودة للامتثال للاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وأفاد مسؤولان إيرانيان كبيران في تصريح لوكالة رويترز للأنباء في شهر يوليو الماضي أن “رئيسي” يعتزم تبني “نهج أكثر تشددا” في المحادثات، كما قال وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” يوم الاثنين الماضي إن المحادثات قد تستأنف في غضون “شهرين إلى ثلاثة أشهر”.

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