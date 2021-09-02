كوريا الشمالية ترفض الحصول على ملايين الجرعات من لقاح سينوفاك بيوتيك

رفضت سلطات كوريا الشمالية الحصول على 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني المضاد لفيروس كورونا، معللة رفضها بقولها إنه يجب أن ترسل للدول الأكثر تضررا من الجائحة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والتي تدير إمدادات مشروع كوفاكس لإمداد دول العالم الأقل دخلا باللقاحات؛ فإن كوريا الشمالية أشارت إلى محدودية إمدادات اللقاح في العالم إلى جانب استمرار ارتفاع الإصابات.

وقال متحدث باسم اليونيسف إن كوريا الشمالية ستستمر في التواصل مع مشروع كوفاكس لتلقي اللقاح في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن معهد استراتيجية الأمن الوطني الكوري الجنوبي قال إن كوريا الشمالية رفضت في يوليو الماضي تلقي لقاح استرازينيكا بسبب المخاوف من الأعراض الجانبية، مضيفا أن هذا البلد غير حريص كذلك على تلقي اللقاحات الصينية لمحدودية فاعليتها مبديا اهتمامه في الوقت ذاته باللقاحات الروسية.

يذكر أن كوريا الشمالية لم تعلن حتى الآن عن أي إصابات بفيروس كورونا بعد فرضها إجراءات صارمة لمكافحة الجائحة مثل إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي.

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