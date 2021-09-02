مساعدة أمريكية لبناء منشآت على حدود طاجيكستان مع أفغانستان

ذكرت السفارة الأمريكية في العاصمة الطاجيكية دوشمبه ؛ أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد في بناء منشآت جديدة لحرس الحدود الطاجيكي مع أفغانستان وأوزبكستان للتعامل مع التهديدات الأمنية.

وقالت السفارة الأمريكية إن هذه المنشآت ستشيد بالطرف الجنوبي الغربي لدولة طاجيكستان، وستحل محل منشآت قديمة حيث ستسمح بالتعامل بشكل سريع مع التهديدات التي قد تستهدف المناطق الحدودية.

وتستضيف الدولة التي تقع في آسيا الوسطى، وأحد الأعضاء في التكتل الأمني لحقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي قاعدة عسكرية روسية، تعززها موسكو عبر إجراء مناورات لقواتها لمدة شهر بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

يشار إلى أن طاجيكستان تعهدت بقبول 100 ألف لاجئ من الأفغان، عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف منها.

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