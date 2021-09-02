دي ماريا: كانت هناك فرص عديدة للذهاب لـ برشلونة للعب بجوار ميسي

ليونيل ميسي مع أنخيل دي ماريا – الأرجنتين

كشف أنخيل دي ماريا، عن عدد من التفاصيل التي تجمعه مع قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وقال دي ماريا في تصريحات برزتها صحيفة سبورت الإسبانية: “كان لدي العديد من الفرص للعب بجوار ميسي في برشلونة”.

وأضاف عن وجود ميسي حاليا في باريس “يسعدني جدا أن أكون قادرا على استضافة ميسي كل يوم وأرى ما يفعله، وليس فقط عندما نذهب إلى المنتخب، نحن أول اثنان يصلان للتدريب”.

وتابع “الأفضل في العالم، إنه هو ليو ميسي. نذهب للشواء معا، نخرج للتنزه، ونقضي وقتا ممتعا سويا، وأكون في منتهى السعادة عندما أشارك تلك اللحظات مع ميسي”.

وكان دي ماريا وليونيل ميسي توجا مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا شهر يوليو الماضي، وهو اللقب الأول لميسي مع المنتخب الوطني.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات قادما من برشلونة في صفقه وصفها البعض لخروج ميسي من كامب نو بعد علاقة دامت 21 عاما بقميص البلوجرانا.