“ميركل” تقترب من التنحي بإرث سياسي طغت عليه التحديات ومعالجة الأزمات

تقترب أنجيلا ميركل من مغادرة منصبها كواحدة من أقدم القادة خدمًا في ألمانيا الحديثة مع ثقلها الدبلوماسي العالمي، محملةً بإرث سلسلة من الأزمات التي هزت أوروبا الهشة بدلاً من أي رؤى كبرى لبلدها.

خلال 16 عامًا على رأس أكبر اقتصاد في أوروبا؛ أنهت ميركل التجنيد العسكري، ووضعت ألمانيا على مسار المستقبل دون الطاقة النووية والوقود الأحفوري، وإدخال حد أدنى وطني للأجور والمزايا التي تشجع الآباء على رعاية الأطفال الصغار ، من بين أمور أخرى.

لكن حليفًا بارزًا لخص، مؤخرًا، ما يعتبره الكثيرون خدمتها الرئيسة كمرساة للاستقرار في الأوقات العصيبة، عندما قال لميركل: “لقد حميت بلدنا جيدًا”.

قال حاكم ولاية بافاريا ماركوس سويدير: “كل مفترق طرق رئيس كان عليك اجتيازه، لم ترسم خريطة في أي برنامج انتخابي، لقد جاءت بين عشية وضحاها وكان عليها أن تحكم جيدًا”.

اجتازت ميركل أول اختبار لها في عام 2008 ، حيث تعهدت في ذروة الأزمة المالية العالمية بأن مدخرات الألمان آمنة.

على مدى السنوات التالية؛ كانت شخصية بارزة في الجهود المبذولة لإنقاذ عملة اليورو من أزمة الديون التي عصفت بالعديد من الأعضاء ، ووافقت على عمليات الإنقاذ لكنها أصرت على إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق.

في عام 2015 ، كانت ميركل وجهًا لمقاربة ترحيبية تجاه المهاجرين حيث كان الأشخاص الفارين من النزاعات في سوريا وأماكن أخرى يسافرون عبر البلقان، لقد سمحت بدخول مئات الآلاف وأصرت على إدارة هذا التدفق ، لكنها واجهت مقاومة في الداخل وبين الشركاء الأوروبيين.

وفي منتصف حياتها المهنية، أعلنت في عام 2018 أنها لن تسعى إلى فترة ولاية خامسة، قادت جهود الاستجابة للجائحة بشكل أفضل من بعض أقرانها في دول أوروبا.

على الصعيد الدولي، أصرت ميركل على السعي وراء حلول وسط واتباع نهج متعدد الأطراف لمشاكل العالم عبر سنوات من الاضطرابات التي أدت إلى ابتعاد الولايات المتحدة عن الحلفاء الأوروبيين في عهد الرئيس دونالد ترامب وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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