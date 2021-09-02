رئيس الأركان الأمريكي: التنسيق مع طالبان بشأن الضربات “وارد”

أعلن الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، أنه “من الممكن” أن تسعى الولايات المتحدة للتنسيق مع طالبان بشأن ضربات مكافحة الإرهاب في أفغانستان ضد مسلحي تنظيم “داعش” أو غيرهم.

ولم يدل “ميلي” بمزيد من التفاصيل، ولا يبدو أن تعليقه، يوم الأربعاء، يشير إلى خطط فورية للعمل مع طالبان.

نسق القادة العسكريون الأمريكيون يوميًا مع قادة طالبان خارج مطار كابول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لتسهيل إجلاء أكثر من 124 ألف شخص، لكن كان هذا أمرًا مريحًا لكلا الطرفين وليس بالضرورة علامة على أنهما سيواصلان، أو حتى يريدان، علاقة منتظمة في المستقبل.

أطاح الجيش الأمريكي بحركة طالبان من السلطة في خريف عام 2001 وقاتل ضدهم لمدة 19 عامًا تلت ذلك.

يعد مدى وطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وطالبان، بعد أن انتهت الحرب، أحد القضايا الرئيسة التي يجب حلها.

تم نقل الوجود الدبلوماسي الأمريكي في كابول إلى الدوحة، قطر، وأشار الرئيس جو بايدن عدة مرات، مؤخرًا، إلى أن طالبان أعداء معلنون لتنظيم “داعش” في أفغانستان، مما يشير إلى مصلحة مشتركة مع الولايات المتحدة.

في مؤتمر صحفي للبنتاغون مع وزير الدفاع لويد أوستن ، وصف “ميلي” حركة طالبان بأنها “لا تعرف الرحمة”، مضيفًا: “بشأن ما إذا كانوا سيتغيرون أم لا، فلا يزال يتعين رؤية ذلك”.

وأشار إلى أن الترتيب التعاوني الأخير مع طالبان في مطار كابول لم يكن بالضرورة نموذجًا للمستقبل.

وأردف: “في الحرب ، تفعل ما يجب عليك فعله لتقليل مخاطر المهمة والقوة، وليس ما تريد القيام به بالضرورة”.

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