فرنسا تحث القادة الليبيين على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر

باريس 02 سبتمبر 2021 (وال) -حثت فرنسا القادة في ليبيا على تحمل مسؤولياتهم واحترام موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن “إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، وندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية”.

كما أشار إلى أن فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.

بدوره حث مبعوث الأمم المتحدة القادة الليبيين على عدم تضييع الوقت، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء الانتخابات.

من جهتها، لم تستبعد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي، وقالت: “ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات”.(وال باريس) س خ.

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