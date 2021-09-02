غرق حافلة في إيران يسفر عن مصرع 16 شخصًا

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 16 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 12 في غرب البلاد، عندما سقطت حافلة صغيرة من على طريق في واد.

وذكر التقرير أن الحادث وقع في محافظة كردستان الكردية، ظهر الخميس. وبحسب التقرير؛ نقل 12 مصابًا إلى مستشفى في مدينة سنندج.

ونشرت منظمة الطوارئ في البلاد مروحية إنقاذ وحافلة سيارة إسعاف، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

ولم تبلغ السلطات عن سبب الحادث واكتفت بالقول إنه قيد التحقيق.

مع ما يقرب من 17,000 حالة وفاة سنويًا؛ تملك إيران أحد أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم ، ويرجع السبب في ذلك إلى تجاهل قوانين المرور والمركبات غير الآمنة وخدمات الطوارئ غير الكافية.

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