ليبيا نيوز

غرق حافلة في إيران يسفر عن مصرع 16 شخصًا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 16 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 12 في غرب البلاد، عندما سقطت حافلة صغيرة من على طريق في واد.

وذكر التقرير أن الحادث وقع في محافظة كردستان الكردية، ظهر الخميس. وبحسب التقرير؛ نقل 12 مصابًا إلى مستشفى في مدينة سنندج.

ونشرت منظمة الطوارئ في البلاد مروحية إنقاذ وحافلة سيارة إسعاف، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

ولم تبلغ السلطات عن سبب الحادث واكتفت بالقول إنه قيد التحقيق.

مع ما يقرب من 17,000 حالة وفاة سنويًا؛ تملك إيران أحد أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم ، ويرجع السبب في ذلك إلى تجاهل قوانين المرور والمركبات غير الآمنة وخدمات الطوارئ غير الكافية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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