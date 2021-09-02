مصرع 22 مهاجرة في طريقهنّ إلى إسبانيا.. وعشرات المفقودين

قالت مجموعة مساعدات إنسانية تراقب رحلات المهاجرين الذين يسلكون طرقًا محفوفة بالمخاطر عبر البحر إلى إسبانيا، إن 21 امرأة وفتاة واحدة قد لقين حتفهن.

وأضافت المجموعة إن عشرات آخرين فقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.

وغردت هيلينا مالينو، مؤسسة منظمة Walking Borders غير الحكومية، اليوم الخميس، قائلة: البحرية المغربية انتشلت 22 جثة من قارب مهاجرين.

وأضاف: هناك فتاة واحدة من بين الضحايا الإناث، ومعظمهن من ساحل العاج وغينيا.

ولم تعلّق السلطات المغربية والبحرية المغربية أو تقدم معلومات حول الحادث، كما لم تتمكن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية من تأكيد الأنباء على الفور.

وقالت “مالينو” إن القارب بدأ رحلته وعلى متنه 86 شخصًا ، بينهم 36 امرأة و 13 فتاة.

أصبح طريق المحيط الأطلسي الممتد من الساحل الغربي لأفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية أحد أكثر الطرق استخدامًا لمن هم في أمسّ الحاجة للوصول إلى أوروبا.

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