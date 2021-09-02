النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل السفير الإسباني لدي ليبيا

بنغازي 02 سبتمبر 2021 (وال) -استقبل نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد حسين أعطيه القطراني، صباح اليوم الخميس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المرافق له.

وبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه هذه العلاقات وآليات تعزيزها، بالاضافة إلى المستجدات والأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

وأكد سفير اسبانيا لدى ليبيا على دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي، كما أكد على دعم دولة إسبانيا لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء أهدى سعادة السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي نسخة عن الدستور في المملكة الإسبانية، للنائب الأول لرئيس الحكومة معربا عن أمله وأمل بلاده بالاستقرارفي ليبيا.(وال بنغازي) م ب / س خ.

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