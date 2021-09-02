وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي بالملحق الثقافي بالسفارة الليبية في مصر

طرابلس 02 ستمبر 2021 (وال) -ألتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب بمكتبة بديوان الوزارة، الملحق الثقافي بالسفارة الليبية في مصر، الدكتور آدريس الجازوي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام السيد الوزير بمتابعة مستجدات الساحة المصرية للإطلاع علي الصعوبات التي تعترض الطلبة وتذليلها، لضمان سير العملية التعليمية علي أحسن وجه للدارسين في دولة مصر الشقيقة، وتوفير سبل الراحة والاستقرار لاستكمال دراستهم العليا.(وال طرابلس) ن ع / س خ.

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