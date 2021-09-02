مقتل 12 شخصاً من سكان الكونغو إثر تسرب نفايات منجم في أنغولا

نقلت وكالة رويترز عن وزيرة البيئة في الكونغو -قولها- إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 4400 بأمراض في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تسرب نفايات من منجم كاتوكا للألماس في أنغولا في يوليو.

وأوضحت الوزيرة “إيف بازيبا” بعد زيارة لإقليم كاساي حيث اصطبغت مياه نهر تشيكابا باللون لأحمر إن الكونغو ستطلب تعويضات عن الاضرار الناجمة عن التسرب، فيما لم تحدد القيمة التي ستطلبها بلادها، التي ستطلب التعويضات على أساس مبدأ “من يلوث يدفع”.. ولم تحدد كيف توفي الـ 12 شخصا.

وذكرت الوكالة أن حاكم كاساي “ديدونيه بييمي” منع السكان من شرب مياه نهر تشيكابا أو تناول أسماكه بعد التسرب الذي قال إنه قضي بشكل كبير على الثروة السمكية في النهر، بينما لم ترد الشركة التي تدير المنجم الذي ينتج 75 % من الألماس في أنغولا على طلب للتعليق على الوفيات.

وقالت الشركة -في وقت سابق- إنها اتخذت إجراءات فورية لتقليص تدفق الرواسب إلى أبعد حد وإنها قدمت سلالا من الغذاء للتجمعات السكانية المتأثرة للتخفيف من أثر التسرب.

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