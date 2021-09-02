الأمن وحقوق الإنسان.. شرط ألمانيا لاستئناف العلاقات مع أفغانستان

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس -الخميس- إن ألمانيا على استعداد لاستئناف تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول إذا أوفت حركة طالبان بشروط محددة.

وأوضح “ماس” للصحفيين في سلوفينيا، حيث التقى بنظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف أفغانستان ، أن بلده تريد أن ترى حكومة شاملة في كابول واحترام لحقوق الإنسان الأساسية وحقوق النساء، ويجب ألا تصبح أفغانستان مجددا مرتعا للإرهاب الدولي”.

وقال “ماس” إنه “إذا تم الوفاء بتلك المتطلبات وسمح الوضع الأمني فنحن مستعدون لاستئناف وجودنا الدبلوماسي في كابول”.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أنه “ثمة واقع جديد في أفغانستان شئنا أم أبينا وليس لدينا وقت للتأسي على جراحنا.. إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يلعب دورا، وهو ما يجب أن نفعله، فعلينا التحرك بسرعة فائقة للتوصل لموقف مشترك فيما يتعلق بأفغانستان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا