تحالف “أوبك +” يؤكد استمرار استثناء ليبيا من التخفيضات حتى عودة الإنتاج لمستويات السابقة

طرابلس 02 سبتمبر 2021م (وال)- شارك وزير النفط والغاز “محمد عون” في الاجتماع الوزاري (رقم 20) لتحالف “أوبك+” الذي عقد الأربعاء عبر الدائرة الافتراضية.

واستعرض الاجتماع حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب، ومستوى المخزون، ومدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

وأكد المجتمعون على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بشأن زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة خلال شهر أكتوبر القادم، بمعدل 400 ألف برميل تقسم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون.

وقرّر الاجتماع تمديد المهلة الممنوحة للدول التي أنتجت فوق المعدل المتفق عليه، لتعويض الزيادة في الإنتاج حتى نهاية ديسمبر 2021.

كما أكد المجتمعون على استمرار استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا، الدول الأعضاء في التحالف، من المشاركة في التخفيضات حتى تتجاوز هذه الدول ما تمر به من عقبات، ويعود إنتاجها للمستويات السابقة. (وال)

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