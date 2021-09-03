مصرع 41 شخصًا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت نيويورك

تسببت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن بقايا إعصار “إيدا” في مصرع 41 شخصًا على الأقل في منطقة نيويورك خلال الليل، بما في ذلك العديد ممن لقوا حتفهم في أقبيتهم خلال حدث الطقس “التاريخي” الذي ألقى المسؤولون باللوم فيه على تغير المناخ.

أدى هطول الأمطار بشكل قياسي إلى إصدار تحذير طارئ غير مسبوق من الفيضانات المفاجئة لمدينة نيويورك؛ مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار وإغلاق خدمات مترو الأنفاق بينما كانت المياه تتدفق أسفل المنصات على المسارات.

قال مواطن غمرت قبو مطعمه في مانهاتن ثلاث بوصات من الماء: “أبلغ من العمر 50 عامًا ولم أرَ قط مثل هذا المطر الغزير على الإطلاق”.

وأضاف:”كان الأمر أشبه بالعيش في الغابة، مثل المطر الاستوائي، لا يصدق، كل شيء غريب هذا العام “.

تم إلغاء مئات الرحلات في مطاريْ لاغوارديا وجون كينيدي، وكذلك في نيوارك، حيث أظهر مقطع فيديو محطة غارقة في مياه الأمطار.

وقال الرئيس جو بايدن: “نحن جميعا في هذا معًا”.

جاء ذلك قبل رحلة يوم الجمعة إلى ولاية لويزيانا الجنوبية ، حيث دمر “إيدا” المباني في وقت سابق وترك أكثر من مليون منزل بدون كهرباء.

أغلقت الفيضانات الطرق الرئيسة في جميع أنحاء نيوجيرسي ونيويورك، بما في ذلك مانهاتن وبرونكس وكوينز ، وغمرت السيارات وأجبرت إدارة الإطفاء على إنقاذ مئات الأشخاص.

وقال الحاكم فيل مورفي للصحفيين إن 23 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية نيو جيرسي.

وقال: “غالبية هؤلاء القتلى هم أفراد تم احتجازهم في سياراتهم”.

وقالت الشرطة إن 12 شخصًا لقوا حتفهم في مدينة نيويورك، من بينهم 11 لم يتمكنوا من الهروب من أقبيتهم. وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و 86 عامًا.

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