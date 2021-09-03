شرطة نيوزيلندا تقتل “إرهابيًا” بعدما طعن 6 أشخاص

كانت السلطات النيوزيلندية قلقة للغاية بشأن متطرف إسلامي إلى حد أنها كانت تتابعه على مدار الساعة، وتمكنت من إطلاق النار عليه وقتله في غضون 60 ثانية بعد تنفيذه لاعتداء بسكين أسفر عن إصابة ستة أشخاص اليوم الجمعة في سوبر ماركت في أوكلاند.

وقالت الشرطة إن ثلاثة من المتسوقين نقلوا إلى مستشفيات أوكلاند في حالة حرجة، وكان آخر في حالة خطيرة بينما لا يزال اثنان اخران في حالة متوسطة.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن الحادث كان هجومًا إرهابيًا، موضحة أن الرجل مواطن سريلانكي متعاطف مع تنظيم “داعش” الإرهابي، وكان معروفًا جيدًا لأجهزة الأمن في البلاد.

وأضافت أنها تلقت إحاطة شخصية عن الرجل في الماضي، لكن لم يكن هناك سبب قانوني لاعتقاله.

وأردفت “أرديرن”: “لو فعل شيئًا كان يسمح لنا بإيداعه السجن؛ لكان في السجن”.

وقع الهجوم فى حوالى الساعة 2:40 بعد الظهر. في سوبر ماركت Countdown في أكبر مدينة في نيوزيلندا.

وقال مفوض الشرطة، أندرو كوستر، إن فريق مراقبة من الشرطة ومجموعة تكتيكات متخصصة قد تعقبوا الرجل من منزله إلى السوبر ماركت.

وأضاف أنه بينما كانت لديهم مخاوف جدية مستمرة بشأن الرجل؛ لم يكن لديهم سبب معين للاعتقاد بأنه كان يخطط لشن هجوم يوم الجمعة، وأردف: يبدو أن الرجل كان ذاهبًا إلى المتجر لشراء البقالة.

وتابع: “دخل المتجر ، كما فعل من قبل، حصل على سكين من داخل المتجر، وكانت فرق المراقبة قريبة قدر الإمكان لمراقبة نشاطه”.

وقال شهود عيان إن الرجل صرخ “الله أكبر”، وبدأ في طعن المتسوقين عشوائيًا، ودفع الناس إلى الجري والصراخ.

وقال “كوستر” إنه عندما بدأت الاضطرابات ، هرع شرطيان من مجموعة التكتيكات الخاصة إلى المكان، وهاجم الرجل الضباط بالسكين فأطلقوا النار عليه وقتلوه.

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