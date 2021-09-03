مقتل 44 في فيضانات غير مسبوقة عقب إعصار “إيدا”

أدت الفيضانات التي اجتاحت أربع ولايات شمال شرق الولايات المتحدة، بعد تعرضها لأمطار غزيرة رافقت الإعصار “إيدا”، إلى مقتل ما لا يقل عن 44، وإغراق خطوط المترو وجرف سيارات، وإيقاف رحلات الطيران بينها.

رئيس بلدية نيويورك، الأكثر تضررا، وصف ما تمر به الولاية بالحدث المناخي التاريخي، مشيرا إلى إنقاذ عدد كبير من سائقي السيارات وركاب المترو الذين حاصرتهم مياه الفيضانات، في حين أظهرت مقاطع مصورة، الشوارع وقد تحولت إلى أنهار، وحثت حكومات الولايات المنكوبة بعد إعلانها الطوارئ، السكان على البقاء في البيوت بينما تعمل فرق الإنقاذ لتنظيف الطرق.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في نيويورك ونيوجرسي، مبديا استعداد الحكومة الاتحادية لتقديم “جميع المساعدات اللازمة”.

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