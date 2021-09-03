بريطانيا: لن نعترف بحكومة طالبان.. لكننا سنتعامل معها

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، أن بريطانيا لن تعترف بحركة طالبان كحكومة جديدة في كابول.

وفي الوقت نفسه، قال “راب”: لكن يتعين عليها التعامل مع الحقائق الجديدة في أفغانستان ولا نريد أن نرى النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد معرضًا للانهيار.

وفي حديثه خلال زيارة لباكستان، قال وزير الخارجية البريطاني إنه لم يكن من الممكن إجلاء حوالي 15 ألف شخص من كابول دون قدر من التعاون مع طالبان، التي استولت على كابول في 15 أغسطس.

وأضاف: “نحن نرى أهمية القدرة على المشاركة ووجود خط اتصال مباشر”.

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