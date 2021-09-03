إيمرسون: برشلونة طردني.. تألمت كثيرا

إيمرسون

أعرب اللاعب إيمرسون رويال، الذي انتقل من برشلونة إلى توتنام، عن حزنه من قرار الأول الذي باعه بعد أشهر قليلة من الحصول على خدماته.

وتعاقد برشلونة مع الظهير إيمرسون في يوليو الماضي مقابل 14 مليون يورو قبل أن يبيعه منذ أيام لتوتنام مقابل 25 مليون يورو.

وقال البرازيلي في حواره لصحيفة ماركا الإسبانية:”لم أفهم شيئا مما كان يحدث لأنني لم أكن أعرف بما يدور. المسؤولون أبلغوني أن النادي يمر بفترة صعبة وأن الأفضل بيعي. شددت لهم على رغبتي في البقاء، لكنهم طردوني بشكل لائق”.

واستمر اللاعب البالغ عمره 22 عاما “رحلت لرغبتي في اللعب بدلا من البقاء حزينا مع فريق أحبه. آلمني ما حدث. كان بإمكانهم فعل الأمر بطريقة مختلفة”.

وأتم “حين انضممت لبرشلونة كنت واثقا أن النادي لا يريد بيعي، لكن بعد ما حدث عرفت أنهم كانوا يفكرون في ذلك أثناء شرائي”.

وشارك إيمرسون في 3 مباريات مع برشلونة قبل أن يرحل إلى فريق سبيرز.

ولعب إيمرسون لبونت بريتا وأتليتيكو مينيرو وانضم لبرشلونة أول مرة في يناير 2019.

ثم باعه برشلونة مباشرة لريال بيتيس قبل أن يستعيده في 1 يوليو الماضي.

ومثل إيمرسون منتخب البرازيل في 4 مباريات وشارك في كوبا أمريكا 2021 التي احتل وصافتها.