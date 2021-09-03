اتهامات أممية لروسيا بانتهاك حقوق الإنسان في القرم

وجهت الأمم المتحدة، في تقرير نشرته أمس الخميس، اتهامات عدة لروسيا، بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق، في شبه جزيرة القرم.

الانتهاكات، التي أشار إليها التقرير؛ تشمل حالات تعذيب، وإجبار أشخاص على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، إضافة إلى إخفاء بيانات عن التحقيقات باختفاء عشرات الأشخاص منذ ضم شبه الجزيرة عام 2014.

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة ألا تقوم موسكو، بوصفها قوة احتلال بنقل مواطنين من القرم إليها.

وأشار التقرير إلى قيام جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي بتعذيب ستة أشخاص على الأقل، وإجبار صحفي على “الاعتراف” بتعاون مزعوم مع أجهزة سرية أوكرانية.

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