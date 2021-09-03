صدامات شرق الجزائر بين الشرطة ومتظاهرين مساندين لموقوفين

أعلنت رابطة حقوق الإنسان ووسائل إعلام في الجزائر، عن اندلاع صدامات شرق البلاد، بين الشرطة ومتظاهرين، عقب منع مسيرة مساندة لموقوفين.

الرابطة؛ دعت، من جهتها، إلى توخي أقصى درجات الحذر والهدوء، والحفاظ على الطابع السلمي للنضال، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أثناء محاولتهم التجمع.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتظاهرين الذين تم توقيفهم كافة، قد أطلق سراحهم لاحقا.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أصدر عفوا بمناسبة عيد الاستقلال، في الخامس من يوليو، عن نحو مئة سجين، من أصل أكثر من 300 شخص موقوفين على خلفية الحراك، وفق ما أكدته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

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