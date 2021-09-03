بيانيتش إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة

بيانيتش – بشكتاش

أعلن بشكتاش التركي رسميا عن تعاقده مع البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، وذلك على سبيل الإعارة.

وسيرتدي اللاعب البوسني القميص رقم “15” مع فريقه الجديد بشكتاش، وذلك بعد أن تمت الصفقة اليوم، حيث ينتهي سوق الانتقالات التركي في الثامن من سبتمبر الجاري.

وجاءت هذه الصفقة لتزيح عن كاهل برشلونة بعض الأعباء المادية، التي كلفته في بداية المطاف رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي، بعد عجزه عن تجديد تعاقده بسبب قواعد الدوري الإسباني لسقف الرواتب.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، تمت في العاشر من أغسطس الماضي.

بالإضافة إلى صفقات برشلونة المعلنة في بداية الموسم، وهم إيمرسون رويال وإريك جارسيا وسيرخيو أجويرو وممفيس ديباي، شهد اليوم الأخير للميركاتو المزيد من التحركات، منها رحيل إيمرسون نفسه إلى توتنام هوتسبر.

إضافة إلى ذلك غادر إيلايتش موريبا إلى لايبزج الألماني في صفقة بيع نهائي قبل عام من نهاية عقده، فيما انتقل أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، وتعاقد برشلونة مع لوك دي يونج على سبيل الإعارة أيضا.

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع بيانيتش في صيف 2020 قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية ذهب بمقتضاها أرتور ميلو إلى الجانب الآخر، ولكنه عانى من التهميش تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، وفشلت عملية إعادته إلى يوفنتوس لينتقل إلى بشكتاش في نهاية المطاف بعد اجتيازه للكشف الطبي.