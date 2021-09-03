ليبيا نيوز

المرصد السوري: قوات النظام تكثف قصفها على مناطق المعارضة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري كثفت قصفها العنيف على مناطق خاضعة للمعارضة في شمال البلاد، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ يونيو الماضي.

المرصد؛ أشار إلى أن القصف الصاروخي استهدف مناطق ريف إدلب الجنوبي، وأخرى في ريف اللاذقية الشمالي، فيما قصفت الفصائل المعارضة مواقع للنظام في ريف حماة الغربي.

وتأتي هذه التطورات رغم خضوع هذه المناطق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مارس 2020، بعد هجمة شرسة مدعومة من الطيران الروسي، أدت إلى نزوح نحو مليون

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قناة 218 الليبية

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