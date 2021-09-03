المرصد السوري: قوات النظام تكثف قصفها على مناطق المعارضة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري كثفت قصفها العنيف على مناطق خاضعة للمعارضة في شمال البلاد، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ يونيو الماضي.

المرصد؛ أشار إلى أن القصف الصاروخي استهدف مناطق ريف إدلب الجنوبي، وأخرى في ريف اللاذقية الشمالي، فيما قصفت الفصائل المعارضة مواقع للنظام في ريف حماة الغربي.

وتأتي هذه التطورات رغم خضوع هذه المناطق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مارس 2020، بعد هجمة شرسة مدعومة من الطيران الروسي، أدت إلى نزوح نحو مليون

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