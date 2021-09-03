بعد أحداث العنف.. قرارات تركية للتضييق على اللاجئين السوريين

أصدرت الإدارة العامة للهجرة في تركيا، جملة قرارات من شأنها التضييق على اللاجئين السوريين، وتنص على إيقاف منح “بطاقات الحماية المؤقتة” في ولاية أنقرة، اعتبارا من الثاني من سبتمبر الحالي، ويتبع ذلك إرسال اللاجئين السوريين الموجودين فيها إلى المدن المقيدين فيها.

القرارات؛ تتيح للسلطات القبض على المهاجرين غير النظاميين، من قبل سلطات إنفاذ القانون، ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري لترحيلهم، كما تنص على تحديد المباني المهجورة من أصحابها في أنقرة، وهوية الأجانب المقيمين فيها؛ تمهيدا لهدمها وإخلائها، وإرسال قاطنيها من الأجانب إلى المحافظات.

وعزت السلطات هذه القرارات إلى التقييمات التي أجرتها عقب أحداث عنف بين أتراك ولاجئين سوريين.

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