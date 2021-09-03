غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري والمليشيات الإيرانية

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته ب”العدوان الإسرائيلي” على محيط العاصمة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ.

مصدر عسكري أشار إلى أن الهجوم الذي انطلق من “جنوب شرق بيروت، استهدف بعض المواقع في محيط مدينتي دمشق حمص”.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجارات عنيفة هز العاصمة دمشق ليل الخميس، على إثر الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية، وأضاف المرصد أن تلك الغارات تركزت على نقاط تابعة للنظام وتستخدمها مليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع المستهدف وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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