رغم أسوأ بداية منذ 67 عاما.. فينجر: أرسنال في حالة جيدة

آرسين فينجر – حفل جوائز كاف 2019

أبدى أرسين فينجر المدرب التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي اعتقاده بأن الفريق في حالة جيدة رغم بدايته الكارثية في البريميرليج.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الثامن دون الحصول على مقعد مؤهل لأي بطولة أوروبية، إلا أن بداية الموسم الحالي حملت ما هو أسوأ، إذ يحتل آرسنال المركز الأخير في جدول الترتيب بعد 3 مباريات دون نقاط ودون تسجيل أي أهداف.

بداية مأساوية للموسم تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لاعب الجانرز السابق والذي لعب تحت قيادة فينجر، ليحقق الآن أسوأ بداية للنادي في موسم بالدوري منذ 67 عاما.

وقال فينجر في تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية: “أبلغ من العمر 71 عاما. لقد قدمت أفضل سنوات حياتي لهذا النادي. في اللحظة الحالية أنا مجرد مشجع”.

وأضاف “النادي في حالة جيدة اليوم. لقد مر الفريق بمباراتين في غاية الصعوبة ضد تشيلسي ومانشستر سيتي، ولكن الفريق يملك الإمكانيات وأتمنى أن ينجح بالعودة”.

وتعرض آرسنال لبداية كارثية، حيث خسر أولى مبارياته أمام برينتفورد الصاعد حديثا بهدفين دون رد، ثم خسر المباراة التالية أمام غريمه اللندني تشيلسي بنفس النتيجة، قبل السقوط المريع على يد مانشستر سيتي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي شهدت طرد القائد جرانيت تشاكا.

في الوقت ذاته يعمل فينجر على مقترح إقامة كأس العالم للمنتخبات كل عامين، بدلا من إقامته بالطريقة الحالية كل 4 أعوام، كما يقترح تقليل فترات التوقف الدولي وإقامة تصفيات المونديال في فترات أكثر تقاربا، لزيادة اهتمام الجماهير بمتابعتها.

يذكر أن حقبة ما بعد فينجر لم تسِر على ما يرام حتى الآن، حيث أتى الإسباني أوناي إيمري ثم أقيل بعد موسم ونصف، ليخلفه فريدي ليونبرج بصورة مؤقتة لقرابة شهر، ثم يتولى أرتيتا المهمة في ديسمبر 2019، وها هو يقترب من الإقالة أيضا كسابقه، حيث تشير التقارير إلى كون مستقبله معلقا بنتيجة مباراة السبت القادم ضد نورويتش سيتي.