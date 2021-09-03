الاتحاد التونسي للشغل يدعو لتعديل النظام السياسي

حث الاتحاد العام التونسي للشغل -الجمعة- الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإسراع بتعيين حكومة واقتراح استفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور، بعد حوالي 40 يوما من إجراءات الرئيس في 25 يوليو، حيث عزل “سعيد” رئيس الوزراء “هشام المشيشي” وجمد أعمال البرلمان.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: “المشكلة الأساسية في تونس المنظومة السياسية والدستورية كبلت كل شيء ولم تترك مجالا للتقدم، ويجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي”.

وأضاف الطبوبي أن الاتحاد يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة، والنظر في الملفات الحارقة مثل البطالة والتعليم والصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي.

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