خدعة كرواتيا.. الحل الماكر من توتنام وأستون فيلا لأزمة لاعبي القائمة الحمراء

جيوفاني لو سيلسو – إيميليانو مارتينيز

بعد أن تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي في أسونسيون مساء الأحد المقبل في ثامن مباريات بالتصفيات المونديال من أصل 18 مباراة، سيغادر دافينسون سانشيز ولن يكون متاحا للمباراة التاسعة.

فبدلا من الاستمرار في معسكر كولومبيا من أجل المباراة أمام تشيلي في بارانكيا يوم الخميس، سيطير سانشيز عبر المحيط الأطلنطي، لكنه لن يعود إلى لندن، بل إلى كرواتيا، ليقضي 10 أيام من التدرب في معسكر مطل على البحر الأدرياتيكي.

لماذا كرواتيا تحديدا؟ ولماذا 10 أيام؟ وكيف سيتكرر نفس السيناريو مع مجموعة لاعبين لاتينيين آخرين ينشطون في الدوري الإنجليزي؟ هذا ما استعرضه موقع ذا أثليتك في تقرير مفصل.

رحلة سانشيز إلى كرواتيا هي جزء من خطة تم الاتفاق عليها مع ناديه توتنام هوتسبير لضمان مشاركته في مباريات بلاده كولومبيا بتصفيات كأس العالم بما لا يشكل ضررا كبيرا على موسم السبيرز.

خطة توتنام لا تنطبق على الكولومبي سانشيز فحسب، بل على الثنائي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، وكريستيان روميرو.

كلاهما تواجدا طوع أمر المدرب ليونيل سكالوني في أول مباراة ضد فنزويلا في كاراكاس (بالليلة الماضية)، وقد ارتحلا رفقة البعثة الأرجنتينية إلى ساوباولو لمواجهة البرازيل مساء الأحد المقبل.

بعدها، سيطيران إلى كرواتيا ليتدربا هناك لمدة 10 أيام، ولن يشاركا مع الأرجنتين في المباراة الثالثة بالتوقف الدولي أمام بوليفيا في بوينوس آيريس، وهي أسهل مباراة على الورق لأبطال أمريكا الجنوبية.

وليس توتنام هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي لجأ إلى هذه الخطة الغريبة، وإنما أستون فيلا الذي طبقها مع الثنائي الأرجنتيني إميليانو مارتينيز وإميليانو بوينديا، مما يسمح لهما باللعب مع راقصي التانجو في أول مباراتين ثم يغيبان عن المباراة الثالثة حالهما حال لو سيلسو وروميرو.

هذه الخطة ستسمح لثنائي أستون فيلا بمواجهة إيفرتون يوم 18 سبتمبر، وبالتالي يغيبان عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي.

وهو حل ذكي لمشكلة صعبة تتعلق بانضمام لاعبي الدوري الإنجليزي إلى منتخباتهم في أمريكا الجنوبية بالرغم من وجود تلك البلدان في القائمة الحمراء للحكومة البريطانية والتي تلزم القادمين منها بالخضوع لحجر صحي صارم مدته 10 أيام.

ورغم هذه الترتيبات الدقيقة، لكن تصريحات سكالوني مساء الأربعاء أثارت الشكوك عندما سُئل عن إمكانية مغادرة لاعبي أستون فيلا مبكرا، وأجاب: “لقد حضر اللاعبون هنا من أجل المباريات الثلاث”.

هذه التصريحات سببت حالة ذهر ودهشة في أستون فيلا وتوتنام، خصوصا مع الصعوبات الكبيرة التي واجهها الناديان في ترتيب عودة لاعبيهم.

أستون فيلا في بيان له بوقتٍ سابق مطلع الأسبوع، أوضح أن اتفاقه مع بوينديا ومارتينيز “يحترم قواعد الاستدعاء الدولي المتعارف عليها، ويوازن بين تمثيل اللاعبين الكبار لمنتخبات بلادهم في مباريات مهمة، ومصالح نادي أستون فيلا”.

وحتى الآن، غير معروف إذا كان سكالوني والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيحترمان الاتفاق مع أستون فيلا، إجابة لن نعرفها إلا بحلول يوم الإثنين، وقتها إما سيكون الرباعي مارتينيز وبوينديا ولو سيلسو وروميرو في تحضيرات لمباراة بوليفيا، أو في الطائرة فوق الأطلنطي.

ويجب أن تذهب بعض الإشادة إلى أستون فيلا وتوتنام لاستيعاب رغبة لاعبيهم في تمثيل بلادهم، خصوصا بعد بيان رابطة الدوري الإنجليزي قبل إعلان القوائم النهائية للمنتخبات الذي أوضح أن الأندية، على مضض ولكن بالإجماع، قررت عدم السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات البلدان الواقعة في القائمة الحمراء.

في اليوم التالي، خاطب جياني إنفانتينو رئيس فيفا نظرائه في الأندية الإنجليزية بالسماح للاعبيهم بالانضمام لمنتخباتهم وشدد على مسؤولية الأندية في الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في كل أنحاء العالم.

وبالتالي، عمل فيلا والسبيرز مع لاعبيهم لإيجاد حل، وهو السفر إلى كرواتيا الأسبوع المقبل، ورغم أنه حل معقّد، لكن الخيار الآخر كان واضحا: لو عاد اللاعبون إلى إنجلترا مباشرةً من أمريكا الجنوبية، فإنهم سيُجبَرون على الخضوع لحجر صحي في فندق، مع فرصة ضئيلة لمغادرة الغرفة والتدرب والحفاظ على لياقتهم البدنية.

وبالتالي، لو خاض اللاعبون الأمريكيون الجنوبيون أول مباراتين ثم قفلوا عائدين خلال الليل إلى إنجلترا، فسيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحي حتى يوم 16 سبتمبر دون فرصة للتدرب، وسيخوضون سباقا مع الزمن للحاق بمباريات الدوري الإنجليزي يومي 25 و26 سبتمبر، هذا بعد الغياب بالطبع عن مباريات الأسبوع السابق.

أمّا إذا لعبوا المباراة الثالثة في التصفيات –في حالة الأرجنتين أمام بوليفيا- وعادوا للخضوع لحجر صحي، فسيستمر تواجدهم في الغرفة الفندقية حتى يوم 21 سبتمبر، مما يحد أكثر من فرصهم في الظهور بمباريات يومي 25 و26 سبتمبر من الدوري الإنجليزي.

هذه الفوضى لا تنطبق على كرواتيا، لأنها غير واقعة في القائمة الحمراء، وبالتالي فالتوجه إليها والتدرب بحدة كبيرة بشكل يومي، فإنه يزيد من فرص اللاعبين في الانضمام بشكلٍ لائق وسريع إلى أنديتهم من جديد.

وبالتالي، فنظريًا، هذه الخطة ستمكّن الأندية من الاعتماد على لاعبيها في أقل من أسبوعين من بعد المباراة الثانية في تصفيات أمريكا الجنوبية.

لكن التأكد من نجاح الخطة وإمكانية تطبيقها لن يكون شيئا ممكن قبل يوم الإثنين المقبل، انتظارٌ سيكون عصيبًا على مسؤولي الناديين الإنجليزيين.