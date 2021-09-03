وكيل الخارجية لشؤون التعاون الدولي يلتقي مدير منظمة الأغذية بالأمم المتحدة

طشقند 03 سبتمبر 2021(وال) -التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية، السيد عمر كتي، بالعاصمة الأوزبكية المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا، بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة، السيد عبدالحكيم الواعر، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي ( 46 ) للبنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

و استعرض الحضور التحضيرات الجارية لمؤتمر القمة العالمية للأمم المتحدة المتعلقة بالأنظمة الغذائية العالمية، والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري.

ومن جهته أكد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بمنظمة الأغذية والزراعة للسيد الوكيل على أهمية مشاركة ليبيا في هذا المحفل الدولي الهام، وضرورة أن يعمل الجانب الليبي وبإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومن خلال الوزارات والمؤسسات المعنية، على الإعداد المدروس للخطط والبرامج الوطنية ذات العلاقة بعمل المنظمة، وذلك للاستفادة من الخدمات التى تقدمها.

و أعرب السيد الوكيل عن استعداد وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التنسيق مع الجهات المعنية للإعداد والمشاركة الفعالة في فعاليات هذه المؤتمر الدولي الهام. (وال طشقند) ع ش / س خ.

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