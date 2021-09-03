منظومة الجوازات بقسم الشؤون القنصلية بالسفارة الليبية بلندن تباشر أعمالها

لندن 03 سبتمبر 2021 (وال) -بدأت وحدة التصوير بمنظومة جوازات السفر بقسم الشؤون القنصلية بالسفارة الليبية في لندن، في استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات للسفر، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في لندن السيد محمد الكونى.

وأكدت السفارة استعدادها لتقديم الخدمة للمواطن من خلال قسم الشؤون القنصلية، و وفقا للأسبقية بمنظومة الحجز مع التنبيه على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المبينة فى البريد الإلكتروني الخاص بتأكيد المواعيد للسادة المتقدمين.

ودعت السفارة من يعنيهم الأمر ، إلى ضرورة الاطلاع على الإعلانات السابقة على موقع السفارة على شبكة المعلومات الدولية، وصفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، بشأن الإجراءات المطلوبة، وكذلك التقيد التام بالملاحظات التى ترد فى البريد الألكترونى الخاص بالسادة المتقدمين.(وال لندن) ع ش / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال