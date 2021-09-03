ليبيا نيوز

بعد الاستيلاء على “بنشجير” .. طالبان تعلن سيطرتها على كل أفغانستان

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وكالة رويترز للأنباء أن ثلاثة مصادر من “طالبان” الأفغانية ذكرت اليوم الجمعة أن الحركة تسيطر حاليا على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بنشجير الذي لجأت إليه قوات من المعارضة.

وانطلقت في الأثناء الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول، كما قال أحد قادة طالبان: ” نسيطر الآن على كل أفغانستان..هُزم مثيرو المتاعب وبنشجير تحت سيطرتنا حاليا”.

ولم يتسن حتى الآن التحقق من التقارير-وفقاً للوكالة – فيما أبلغ نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فر من البلاد غير صحيحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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