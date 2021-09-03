تراجع قياسي لمعدل وفيات كورونا اليومي في إيطاليا

سجّلت إيطاليا، اليوم الجمعة انخفاضًا قياسًا، في مُعدّل وفيات فيروس كورونا، بفارق 62 حالة خلال الـ”24″ ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في روما، تراجع حالات الوفاة من 120 حالة عن يوم الأمس، إلى 58 حالة، بينما بلغت الإصابات الجديدة 6735 إصابة، مُحدثًا تراجعًا آخر في إحصاءات الجائحة داخل إيطاليا.

ودوَّنت السلطات الصحية في إيطاليا، 129410 حالة وفاة بفيروس كورونا، منذ ظهوره في البلد الأوروبي مطلع فبراير 2020، وتُعدُّ ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، بإجمالي إصابات بلغ: 4.59 مليون إصابة حتى مساء اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا