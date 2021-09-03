وفد حكومي لبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث تخفيف أزمة الكهرباء

يُجري وفد حكومي لبناني، غدًا السبت، زيارة رسمية إلى سوريا، تمهيدًا لخطة تدعمها الولايات المتحدة، بهدف تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق إمدادات الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني، قولهُ: إنَّ الوفد الذي ترأسه نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تُمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

بدورها أعربت نائبة رئيس الوزراء اللبناني، عن أملها في تسيير المشروع بسرعة لحاجة اللبنانيين إليه في هذه الظروف الصعبة، مضيفةً أن السفارة السورية في بيروت أبلغت الجانب اللبناني؛ ترحيب دمشق بالوفد الحكومي القادم لبحث مسائل تتعلق بمجالي الغاز والكهرباء.

من جهتها، أفادت وزارة الإعلام السورية، في بيان بأن وزير الخارجية فيصل المقداد سيستقبل الوفد اللبناني الذي يضم وزيري المالية والطاقة على الحدود، غداً السبت.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أجرت محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان، فيما أكدت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي، مساعدة واشنطن في تنفيذ الخطة.

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